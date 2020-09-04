

وجاء ذلك بعدما أكدت شركة "وارنر براذرز"، أمس الخميس، تعليق التصوير للفيلم بسبب إصابة أحد العاملين فيه بالفيروس، إلا أنها لم توضح هوية الشخص المصاب، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه تم عزل المصاب حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها. وأظهرت نتيجة تحليل اختبار كورونا لباتينسون، البالغ من العمر 34 عاما، أنه مصاب بالفيروس، ما دفع صناع أحدث أفلام "باتمان" إلى تعليق التصوير في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "variety".وجاء ذلك بعدما أكدت شركة "وارنر براذرز"، أمس الخميس، تعليق التصوير للفيلم بسبب إصابة أحد العاملين فيه بالفيروس، إلا أنها لم توضح هوية الشخص المصاب، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه تم عزل المصاب حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب 'باتمان' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.