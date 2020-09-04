بالفيديو: اهالي منطقة ابو دشير يعيشون وسط تلال النفايات

مشهد ليس غريبا بل بات شبه مألوف هنا بمنطقة ابودشير، اكوام من النفايات بدأت تتكدس لتتحول لقنبلة بيئة موقوتة يوما بعد اخر، بحسب الاهالي الذين قالوا بان كوادر البلدية لم تصلهم منذ فترة طويلة لرفع تلك النفايات.امراض مزمنة كالسرطان وغيره قد يتعرض لها قاطنو المنطقة، ناهيك عن وجود حيوانات خطيرة انتشرت مؤخرا وسط النفايات، مما زاد غضب المواطنين اكثر فاكثر نتيجة صمت الجهات الحكومية عن انتشالهم من هذا الواقع.

تراكم النفايات هنا بدأ يسبب مشاكل اكبر من كونها بيئية، فالاهالي باتوا يعثرون بين الحين والاخر على جثث مجهولة مرمية بين الانقاض، ليصبح الامر اكثر خطرا على الساكنين بجوار تلك الاكوام.