قلادات 2020 لاطلالات غير تقليدية.. تصميمات ستبهرك

قدم مصممو الأزياء والاكسسوارات إبداعات جديدة لتمنح المرأة إطلالة فريدة وغير تقليدية في مختلف الأوقات، مع اطلاق مجموعات أزياء واكسسوارات كل موسم. وفي عام 2020، برزت العديد من صيحات القلادات المميزة والغريبة التي تناسب المرأة الجريئة والعصرية التي تبحث عن آخر صيحات موضة الاكسسوارات لتطبقها. شاهدي أغرب تصميمات قلادات 2020 لتبحثي عن تصاميم مميزة تناسبك.

قلادة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti قلادة ذهبية بطبقات متتالية وبتصميم غير تقليدي مع سلسلة ذهبية من الخلف، ويمكن تنسيقها في إطلالات النهار والمساء. قلادة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen لفتت أنظارنا قلادة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen التي تتألف من سلاسل معدنية متداخلة وتمتد لتلف حول الخصر ومزينة بتعليقات القلوب المعدنية. قلادة ايلي صعب Elie Saab Advertisements تستمر صيحة طوق الرقبة Choker في عام 2020، وقدم المصمم ايلي صعب Elie Saab قلادة الـChoker الذهبية بتصميم عريض وغير تقليدي. قلادة غوتشي Gucci كما قدمت ماركة غوتشي Gucci قلادة الـChoker المعدنية بطبقتين متتاليتين وتصميم كبير ولافت للأنظار يتناسب مع المرأة صاحبة العنق الطويلة. قلادة برادا Prada استوحت دار برادا Prada القلادة من عالم البحار، وقدمت الصدف الأبيض بلمعان الفضي في قلادة فخمة بحجم كبير وتصميم لافت للأنظار.



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