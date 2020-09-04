خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير 'وكر لداعش' في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تدمير "وكر" لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأبطال في طيران الجيش، وخلال تقديمهم الدعم والإسناد للقوات الأمنية في منطقة الحويجات على نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء، يتمكنون من تدمير وحرق وكر لعصابات داعش الإرهابية".



يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين حين وآخر عن ضبط "أوكار" تابعة لتنظيم "داعش" وتدمير أخرى بطلعات جوية في صلاح الدين ومحافظات أخرى كانت تخضع لسيطرة التنظيم، قبل أن يتم تحريرها خلال عمليات عسكرية مدعومة دولياً.

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