انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة جنوبي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة الى ان الأشخاص الثلاثة غرقوا نتيجة حادث سير.

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