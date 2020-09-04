الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين خلال اشتباكات بالجوف

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية خلال اشتباكات بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال حساب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على "تويتر" إن "معارك عنيفة يخوضها أبطال جيشنا الوطني ورجال المقاومة منذ ساعات الصباح الأولى بجبهة العلم بمحافظة الجوف".

وأضاف: "رجالنا يحررون سلسلة جبال حويشان، ويدمرون عددا من الآليات والأطقم، ويستعيدون كميات من الأسلحة والذخائر".

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وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن "مصرع العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وأسير".

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة النضود، شرق مدينة الحزم بالجوف.

وشنت المليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية عدّة هجمات ومحاولات تسلل في مسعى منها لاستعادة بعض منها، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت كل المحاولات وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

والأحد، دكت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في أماكن متفرقة، شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف.