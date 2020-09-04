7 قتلى في تفجير انتحاري لـ"بوكو حرام" شمال الكاميرون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 7 مدنيين وأصيب 14 آخرون، الجمعة، في تفجير انتحاري أقصى شمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا.
ونقلت "فرانس برس" عن ضابط في الشرطة الكاميرونية أن انتحاريا فجّر عبوة ناسفة كانت بحوزته في قرية كويابي وسط نازحين فرّوا إليها إثر هجوم شنّه إرهابيون على قريتهم.
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه عندما هاجمت مليشيا بوكو حرام الإرهابية القرية فرّ منها الناس لكنّ فتى يحمل متفجرات لحق بهم وفجّر نفسه وسط الحشد.
من جانبها، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بياناً أدانت فيه "بشدّة هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين في قرية كويابي".
ولا تفرّق السلطات الكاميرونية بين جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن الجماعة النيجيرية المتطرّفة.
والأسبوع الماضي، قتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية في بحيرة تشاد في هجوم شنّه مسلّحون ردّاً على قرار الجزيرة الواقعة قرب نيجيريا التوقّف عن تزويد الإرهابيين بالمؤن.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا من وتيرة هجماتهما التي تستهدف الجنود والمدنيين على حدّ سواء في أقصى شمال الكاميرون والمناطق المتاخمة لنيجيريا وتشاد والنيجر، حول بحيرة تشاد.
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