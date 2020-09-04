بنك مصر ينفي وقف طرح شهادات " ابن مصر" ذات العائد 15%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، إن بنك مصر، نفى وقف طرح شهادات " ابن مصر" ذات العائد 15%،

وقال بيان مجلس الوزراء، اليوم، إنه تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف طرح شهادات " ابن مصر" ذات العائد 15%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع بنك مصر، والذي نفى تلك الأنباء.

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وقال بنك مصر إنه لا صحة لوقف طرح شهادات " ابن مصر" ذات العائد 15%، مُوضحاً أن البنك مستمر في طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.

ويستمر البنك في طرح الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً ولا يتم تجديدها، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً مع احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.