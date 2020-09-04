بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 342 ألفا و708

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 342 ألفا و708 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 41 ألفا و616 وتعافى 1750 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.