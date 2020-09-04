نيوزيلندا تمدد قيود كورونا حتى منتصف الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - ويلينجتون - أ ش أ

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، تمديد العمل بقيود المستوى الثاني المفروضة على البلاد والمستوى الثاني ونصف على مدينة أوكلاند أكبر مدن البلاد، على الأقل حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري للحد من تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك- وفق ما أوردته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية- بعدما أعلن المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد تسجيل 5 إصابات جديدة، منهم 3 حالات لعدوى محلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت أرديرن إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مستويات التأهب الحالية على أن يراجعها مجددا يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر الجاري ليقرر ما إذا كان سيدخل عليها تعديلات اعتبارًا من مساء الأربعاء الموافق 16 سبتمبر.

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن الحالات في مدينة توكوروا كانت مثالاً على سبب فرض قيود على نيوزيلندا بأكملها، واصفة التراجع عن مستويات التأهب بأنه أمر "محفوف بالمخاطر".