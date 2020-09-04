المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس تؤكد مواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

قالت المعارضة المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الماضية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تتوقف وهي تمثل ضغطا كافيا على الحكومة الحالية.
وأضافت تيخانوفسكايا، في تصريح صحفي، إن "قوتنا في الناس، المظاهرات التي ننظمها كل يوم تشكل ضغطا كافيا (على السلطات في بيلاروس).
وبخصوص عودتها إلى بيلاروس قالت تيخانوفسكاياإنها مستعدة للقيام بذلك "في أول قطار" إذا شعرت بالأمان هناك.
وفرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة، واندلاع مظاهرات مناهضة له.
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