هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي وفقا لموقع روسيا اليوم. السادسة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي وفقا لموقع روسيا اليوم. وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها إلى أن السكان شعروا به بشكل خفيف ولم يكن له أي تأثير.

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