سيارة تدهس حشدًا من المتظاهرين في نيويورك

دهست سيارة مجموعة من المتظاهرين المناهضين للعنصرية في نيويورك مساء أمس الخميس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات طفيفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة.
وبموجب التقارير عن الحادث، فقد تجمع نحو 300 شخص في ساحة تايمز سكوير بمنطقة منهاتن بنيويورك مطالبين بـ"العدالة العرقية" على خلفية الكشف عن مقتل رجل من ذوي البشرة ألسوداء على يدالشرطة في مدينة روتشيتر في وقت سابق هذا العام.
ونصب المتظاهرون حاجزا من الدراجات الهوائية في محاولة لقطع حركة السيارات، غير أن سيارة من نوع Ford Taurus اقتربت من الحاجز، وتوقفت في الأول، ثم عاودت السير نحو المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من راكبي الدراجات إصاباتطفيفة، تعامل معها أطباء متطوعون في موقع الحادث.
وأكدت الشرطة أن السيارة التي نفذت الدهس لم تكن تابعة لها، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" نقلا عن الشرطة أن سائق السيارة كان من مناصري الرئيس دونالد ترامب الذين نظموا فعالية لهم بالقرب من "تايمز سكوير".
وتشهد مختلف المدن الأمريكية حاليا موجة احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، وذلك بعد مقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، إثر اعتقاله من قبل عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس نهاية مايو الماضي.
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