8 نساء يؤدين اليمين الدستورية.. أول قاضيات في تاريخ الكويت

أدى 54 قاضيا كويتيا، بينهم 8 نساء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية.
ووجه المطاوعة، أمس الخميس، كلمة للقضاة الجدد هنأهم فيها على الالتحاق بسلك القضاء، موضحا أن هذه التعيينات تأتي في نطاقالسعي لتكويت القضاء.
وشدد على تبعات المسؤولية القانونية التي يتحملها القاضي، والواجبات التي يجب الالتزام بها، كما حضهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين.
وبمناسبة شمول الدفعة على 8 قاضيات، أصبحن أول قاضيات فيتاريخ الكويت، أكد رئيس المجلس على أن تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها.
بدوره، أكد رئيس المحكمة الكلية الكويتية، عادل بورسلي، على ضرورة الالتزام بكل التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على تذليل أي صعوبات تواجه عملهم، لإنجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت.
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