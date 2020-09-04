تقرير أممي يدين طهران… قمع عنيف وغير مسبوق وقهر مثير للقلق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 9:47 صباحًا

وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، في تقرير اعده، “القمع العنيف” الذي تعرضت له احتجاجات تشرين الثاني عام 2019 إلى أنه غير مسبوق ومثير للقلق من قبل السلطات الإيرانية، مشيراً.

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وبحسب ما أفادت شبكة “إيران انترناشيونال” اليوم، فإن ” النظام الايراني يواصل استخدام القوة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي” متطرقا الى مواجهة إيران العنيفة ضد الاحتجاجات التي أعقبت استهداف طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخي الحرس الثوري مطلع العام الحالي.

وكشف تقرير جديد صدر عن منظمة العفو الدولية من 60 صفحة حمل عنوان “سحق الإنسانية”، قبل يومين أن النظام الإيراني مارس “انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين في احتجاجات البنزين خلال نوفمبر الماضي”. وقام بشتى أنواع التعذيب وارتكب،

وتحدثت المنظمة الحقوقية في التقرير عن”الاعتقالات الواسعة وحوادث الإخفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران”، مشيرة إلى أنها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل نحو 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات.