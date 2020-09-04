ترامب يطالب إيران بعدم إعدام المصارع نويد أفكاري

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المصارع الايراني
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر “علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة”.
وبحسب موقع “ميزان أونلاين” الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن المصارع السابق نويد أفكاري أدين بطعن مسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز بسكين في 2 آب 2018 وقتله وحُكم عليه بناء على ذلك بالإعدام بجريمة “القتل العمد”.
وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
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