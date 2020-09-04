مصرع عامل سقط عن علو وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (48 عاما) مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة، إثر سقوطه عن علو خلال عمله في ورشة بناء بأسدود وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للعامل، غير أن كافة المحاولات لم تجد نفعا وأقر وفاته في المكان بعد إصابته الخطيرة بمنطقة الرأس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ومما يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 35 عاملا.

هذا، ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.