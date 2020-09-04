عكا: إصابة معلمة بكورونا في مدرسة "أورط" حلمي الشافعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت معلمة بفيروس كورونا في المرحلة الإعدادية بمدرسة "أورط" على اسم حلمي الشافعي.

وأعلنت إدارة المدرسة، مساء أمسِ الخميس، أنه "وصلتنا معلومات عن ظهور إصابة معلمة من مدرستنا من مدينة طمرة بمرض كورونا".

وأضافت أن المعلمة وجدت في المدرسة في اليوم الأول لافتتاح السنة الدراسية، يوم الثلاثاء الماضي، والتقت بغرفة المعلمين مع عدة معلمين من المرحلة الإعدادية ودخلت إلى الصف الثامن امتياز (6) وعلمتهم لمدة حصتين بفرقتين مختلفتين. وبعد انتهاء الدوام غادرت المدرسة إلى بيتها وتغيبت عن المدرسة في اليومين الثاني والثالث.

وأكدت إدارة المدرسة أنه "يجب على كل الطلاب الذين تعلموا لدى المعلمة في الثامن امتياز (6) والمعلمين والعاملين الذين كانوا على اتصال مباشر مع المعلمة الدخول إلى الحجر الصحي في منازلهم حتى ظهور نتائج الفحص المخبري. وستكون وزارة الصحة على اتصال مباشر مع كل من يجب عليه الدخول إلى حجر صحي لمدة 14 يوما وإجراء فحص كورونا".

ودعا مدير المدرسة، محمد حجوج، ومدير الإعدادية، وفيد منصور، الأهالي والطلاب إلى التحلي بالصبر والمسؤولية الكاملة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات، والتقيد بتعليمات وزارة الصحة الوقائية في زمن جائحة كورونا.