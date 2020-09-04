شكرا لقرائتكم خبر عن سفن هندية للمساعدة في إطفاء حريق ناقلة نفط قبالة سواحل سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية "إنديكا دي سيلفا": "هناك مخاوف من احتمال وفاة أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا في الحريق، بينما تم إنقاذ الآخرين".
وتابع أن القوتين سيطرتا على الحريق في أحد أقسام الناقلة المسجلة في بنما وتواصلان عملياتهما.
وكانت ناقلة النفط في طريقها من الكويت إلى الهند حاملة 270 ألف طن من النفط الخام عندما وقع انفجار واندلع حريق في غرفة المحرك صباح يوم الخميس، في الوقت الذي كانت فيه السفينة على بعد 38 ميلا بحريا من الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا.
وقال سلاح الجو يوم الخميس إنهم رصدوا حدوث تسرب نفطي من السفينة.
ومع ذلك قال دي سيلفا اليوم الجمعة إن المخزن الرئيسي للوقود آمن وإن جميع المحاولات تبذل لمنع انتشار الحريق.
وقالت هيئة حماية البيئة البحرية اليوم إنها ناشدت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لمنع أي ضرر ناتج عن تسرب النفط في المنطقة الغنية بالحياة البحرية.
وأرسل خفر السواحل الهندي سفينتين بينما أرسلت البحرية السريلانكية ثلاث سفن أخرى للمساعدة في السيطرة على الحريق، كما تواصل القوات الجوية السريلانكية عمليات المساعدة.
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