أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات وزير العمل عادل الركابي ستقوم هيئة الحماية الاجتماعية بإطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل".



وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي دعا، الثلاثاء (30 تموز 2020)، إلى الاسراع بحسم طلبات الاعتراض لمستحقي اعانة الحماية الاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.