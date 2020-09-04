إصابة شابين في حادثي طرق بحيفا وإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في حادثي طرق في مدينة حيفا وقرية إكسال، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "وصل بلاغ إلى نجمة داود الحمراء، حول انقلاب سيارة في شارع ‘سديروت’ في حيفا ما أسفر عن إصابة شاب (19 عامًا)، وعليه هرعت طواقم الإسعاف وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى ‘رمبام’ وحالته متوسطة مع إصابات في الظهر".

وفي إكسال، أصيب شاب في العشرينيات من عمره، إثر انزلاق الدراجة النارية التي كان يقودها على شارع رقم 60 قرب مفترق القرية، فجر اليوم.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى ‘هعيمك’ في العفولة، ووصفت حالته بأنها متوسطة".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.