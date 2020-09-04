"شهداء"؟ ترامب: لا، "حمقى وفاشلون"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جنوده بلاده القتلى في الحرب العالمية الأولى بـ"الفاشلين" و"الحمقى" لأنهم قُتلوا، بحسب ما أوردت مجلّة "ذي أتلانتيك"، أمس، الخميس.

ونفى البيت الأبيض هذه الأنباء بشدّة.

وفي العام 2018، ألغى ترامب زيارةً إلى مقبرة أميركية قرب باريس خلال مشاركته في إحياء مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأرجع ذلك إلى أنّ "سوء الأحوال الجوية جعل الزيارة مستحيلة"، لكن مجلة "ذي أتلانتيك" الشهرية التي تحظى باحترام في الولايات المتحدة، ذكرت أن ترامب لم ير الأمر بهذه البساطة.

وأضافت المجلة التي نقلت معلوماتها عن مصادر مجهولة عدة، أنّ الملياردير صرح لفريقه "لماذا يجب أن أذهب إلى هذه المقبرة؟ إنها مليئة بالفاشلين"، وأوردت المجلة، أيضًا، أن ترامب وصف في محادثة منفصلة بـ"الحمقى" أكثر من 1800 جندي من مشاة البحرية الأميركية لأنهم قتلوا في معركة "بيلو وود"، قبل أن يسأل "من كان الأخيار" خلال تلك المعركة.

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وصرّح الرئيس الأميركي للصحافيين مساء الخميس بعد زيارة لبنسلفانيا ضمن حملته الانتخابية إن "شخصا ما اختلق هذه القصة المروعة بقوله إنني لا أريد الذهاب"، وأضاف "إذا كانت (المصادر) موجودة حقا وإذا كان بإمكان أي شخص أن يقول ذلك، فهو كاذب وبلا ضمير. وسأقسم على أي شيء أنني لم أقل ذلك أبدا عن أبطالنا الذي قتلوا خلال المعركة". وأضاف أن "أي حيوان أو شخص يمكن أن يقول مثل هذا الشيء؟".

ونفى البيت الأبيض كذلك بشدة ما أوردته مجلة "ذي أتلانتيك"، وقال جود ديري أحد الناطقين باسمه أن هذه الاتهامات "كاذبة".

كما ندّد الناطق السابق باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، الذي رافق ترامب في رحلته إلى فرنسا في العام 2018، بالاتهامات معتبرا أنها "سخيفة" ووصف المصادر المجهولة بأنها "رديئة وجبانة".