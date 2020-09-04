شكرا لقرائتكم خبر عن 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
والهند أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أشد دول العالم تضررا من الفيروس.
وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس زاد بواقع 1096 حالة ليبلغ الإجمالي 68472.
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