كوريا الجنوبية تخصص 171 مليار وون لتطوير لقاح محلي لكوفيد-19

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وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم إنفاق 31.9 مليار وون من الميزانية لاكتشاف المواد المرشحة للقاح محتمل و 7.4 مليار وون للتجارب السريرية غير البشرية.
وذكرت أنه سيُنفق ما مجموعه 131.4 مليار وون على التجارب البشرية للقاحات المحتملة في العام المقبل.
وصرحت بأنه بشكل منفصل، ستنفق الحكومة 200 مليار وون لتعزيز مرافق البحث للمساعدة في مكافحة الأمراض المعدية.
وفي الشهر الماضي، سمحت كوريا الجنوبية لشركة "جينيكسين"، وهي شركة محلية للتكنولوجيا الحيوية، بإجراء المرحلة الأولى من التجارب البشرية لعقارها المحتمل لعلاج فيروس كورونا.
كما ستنفق الحكومة العام المقبل 27.2 تريليون وون على البحث والتطوير، بزيادة قدرها 12.3% عن العام الجاري.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها ميزانية البحث زيادة مضاعفة، بعد قفزة بنسبة 18% في هذا العام.
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