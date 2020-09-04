شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 246948.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321​​​.

وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.