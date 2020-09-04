وثائق مسربة.. قطر تمول ميليشيا الحوثي لمهاجمة السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة



أكد تقرير مخابراتي أجنبي، أن قطر تمول ميليشيا الحوثي لمهاجمة المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت، صحيفة "داي بريس" النمساوية الناطقة بالألمانية.

ويروي ضابط مخابرات سابق للصحيفة: "الهجوم الأول بطائرة مسيرة كان صباح يوم الجمعة، والثاني بعد ساعات قليلة، وكلاهما استهدفا نجران، واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان، وهي منطقة غنية بالنفط في المملكة العربية السعودية، وتقع على الحدود مع اليمن، البلد التي تشتعل فيها حرب أهلية. الهجوم التالي بالطائرة بدون طيار كان الأحد الماضي، وكان ضد هدف مدني، وهو مطار أبها الدولي، في العمق الداخلي".

ويضيف جيسون جي (اسم مستعار للضابط): "لكن قبل أن يتمكنوا من إطلاق صواريخهم، تم إسقاط جميع الطائرات الثلاثة بدون طيار بواسطة نظام الدفاع الجوي السعودي المحمي بالصواريخ الدفاعية، وسقط حطامها في مطار أبها".

مزيد من الهجمات المخطط لها".

ويعتقد جيسون جي، وهو ضابط مخابرات سابق: "بفضل الذي قدمتُه أنا، تم صد هذه الهجمات الثلاثة".

قبل أسبوع من الهجمات، قدم جيسون معلومات ساعدت في اعتراض الطائرات المسيرة وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، لكن هناك مؤشرات ملموسة على أن المزيد من هجمات الطائرات بدون طيار سوف تقع مستقبلاً.

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في اليمن تتقاتل فصائل مختلفة - من ميليشيا الحوثي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي -، بدعم من دول مختلفة، من قطر وإيران وغيرها، وحتى الآن لقي 55 ألف شخص مصرعهم في الصراع العسكري، وتوفي 50 ألف طفل آخر في المجاعة الناتجة عن تلك الأحداث، والتي تهدد حياة 17 مليون شخص.

البحرين واستهداف حركة الملاحة:

وتقول الصحيفة إن "التكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون تأتي من إيران، ومن الممكن إعادة بناء النوع الدقيق للطائرة بدون طيار من خلال أجزائها المتحطمة، فمثلاً طراز "شهيد 129" تعتبر نسخة طبق الأصل من طائرة "بريديتور" الأمريكية بدون طيار".

وبحسب التقرير "يستخدم الحرس الثوري الإيراني الطائرة التي يبلغ طولها ثمانية أمتار على الحدود البرية وفي سوريا، وفي حال كانت الطائرة مزودة بقنابل انزلاقية، فإنه يكون من الممكن أن تتناثر بشكل أكبر عند الاصطدام".

لكن الخطر لم يعد موجهاً فقط ضد السعوديين، كما يقول جيسون جي، رجل المخابرات السابق، الذي يعمل الآن كمزود خدمات أمنية خاصة، إذ يعتقد أنه بجانب المملكة العربية السعودية، فإن البحرين الغنية بالنفط وطرق الشحن الدولية هي وجهات الاستهداف التالية. يستخلص جيسون هذه الاستنتاجات من ملف قام بتجميعه.

توضح معلومات جيسون أن إمارة قطر – التي يحكمها عائلة آل ثاني - تمول بشكل مباشر قتال ميليشيا الحوثي ضد السعودية. ليس هذا فقط، بل إن ملفات رجل المخابرات السابق تحتوي على تفاصيل حول تمويل قطر لحزب الله وجماعة الإخوان الإرهابية.

750 ألف يورو مقابل شراء السكوت:

في الواقع، يعد ملف جيسون جي أوضح مؤشر حتى الآن على خطورة شبكة قطر، فوفقًا لتقارير المجلة الأسبوعية Zeit وصحيفة Berliner Zeitung فقد حاول العديد من المبعوثين المفوّضين من قطر إسكات جيسون جي بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو.