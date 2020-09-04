المكسيك تسجل 5937 إصابة و 513 وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفا و 894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وأكدت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون أعلى من عدد الحالات المؤكدة رسميا.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

وسجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة عالمية للوفيات بفيروس كورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين.

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