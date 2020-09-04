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إعادة فتح متحف ويتني في نيويورك بعد إغلاق دام شهورا

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
أعاد متحف ويتني في نيويورك فتح أبوابه أمام الزوار مرة أخرى بعد حوالي ستة أشهر من إغلاقه بسبب أزمة فيروس .

وانتهز الزوار الفرصة للذهاب إلى متحف الكائن في مانهاتن في اليوم الأول من إعادة افتتاحه يوم الخميس.

ويجب حجز التذاكر مسبقا عبر الإنترنت، ويُسمح بدخول عدد أقل من المعتاد لغرف المعرض. كما تطبق قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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وتم السماح لمتاحف نيويورك منذ الاسبوع الماضي بإعادة فتح أبوابها في ظل شروط صارمة، بعد أن أغلقت جميعها تقريبا في مارس الماضي.

كما أعيد افتتاح متحف الفن الحديث ومتحف متروبوليتان، ومن المقرر أن يجري افتتاح متحف جوجنهايم في 3 أكتوبر المقبل.

وأثرت أزمة فيروس كورونا على قطاع الثقافة بشدة في نيويورك، والتي كانت بؤرة للوباء في وقت سابق من العام الجاري.

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