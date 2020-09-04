حالة الطقس: استمرار موجة الحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر اليوم، الجمعة، تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجه مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وهذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا، السبت، يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد، الاحد، تستمر الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
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