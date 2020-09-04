شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. تسريب في خط لأنابيب النفط بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020 الخليج 365 قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الجمعة إن تسريبا وقعا في خط أنابيب النفط ”أو.كيه1“ بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضافت الشركة في بيان أن الخط يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة وأن العمليات جارية للسيطرة على الموقف.

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