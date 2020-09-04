فسحة الصيف.. عبد السلام الملا: هذه خفايا اللقاء الأول لطالبان في خريف 1994

لملا عبد السلام ضعيف، رجل من رجالات الصف الأول في أفغانستان، وأحد الذين شاركوا في المفاوضات التي أددتإلى نشوء حركة طالبان، كان صوتا إعلاميا للزعيم الروحي لهذه الحركة الملا محمد عمر. مذكرات كتبها ضعيف بيده، وقالفيها كل شيء، باح بما له وما عليه: نشأته ودراسته في المدارس الدينية، ودوره في صد الحرب السوفياتية علىأفغانستان. كشف خفايا علاقته بطالبان ما خبره من مفاوضات سرية وعلنية، داخلية وخارجية، وأسرار تقلبه فيالمناصب المتعددة التي تبوأها ومنها نائبٌ لوزير الدفاع ونائبٌ لوزير المناجم والصناعة. هنا في هذه المذكرات المثيرة،سيكشف الملا ضعيف، عن طبيعة العلاقة مع الأميركيين، وما يدور في ميدان المعارك، وخلف الكواليس السياسيّة منصفقات وأسرار. دوره منذ أحداث 11 شتنبر التي قلبت حياته وحياة بلده، وبعدها، حين كان صلة الوصل الوحيدة بينأفغانستان والعالم. قبل أن يصبح السجين رقم 306، في سجن غوانتانامو.

بدأنا بمقابلة مجاهدين آخرين وعناصر من طالبان نعرفهم منذ أيام الجهاد ضد السوفيات. وبعد بضعة أيام، قررنا عقد اجتماع في باشمول، حضر 33 شخصا الاجتماع الذي عقد في المسجد ترأسه الملا عبد الرؤوف آخوند.

استمرت المناقشات لساعات، توصلنا في نهايتها إلى خطة عمل قضت بأن نطلب دعم المجاهدين وطالبان، وأن نتخلص بمساعدتهم من القادة المنشقين وحواجز الطرق. قررنا إرسال ثلاث مجموعات، الأولى تجتمع بالمجاهدين المتدينين والشرفاء الذين لم يشتركوا في السرقة والنهب. والثانية تجتمع بطالبان ورجال آخرين شرفاء لكسب دعمهم، أو على الأقل الحصول على وعد منهم بأنهم لن يقفوا ضدنا.

أما المجموعة الثالثة، فمهمتها لقاء العلماء لاستشارتهم والحصول على دعمهم. وسعينا بالأخص للحصول على موافقة المولى والسيد محمد، وهو قاض معروف يحترمه الجميع، وتمنينا أن يصدر فتوى تدعم تحركنا قانونيا. كما اتفقنا على اجتماع آخر في باشمول، بعد أن تنهي كل مجموعة عملها كي تقدم تقريرها.

مضى شهر قبل الاجتماع الثاني. قدمت المجموعة الأولى تقريرا مشجعا، وبدا أن الكثير من المجتهدين مستعدون لتقديم الدعم. إلا أن المجموعة الثانية عادت مع ردود فعل سلبية، فقادة الطالبان رفضوا التعاون معنا حتى إن بعضهم عارض مخططنا. أما جواب المولوي محمد بن ساناي صاحب، فكان إيجابيا. إلا أنه لم يوافق على مخططنا بأكمله. قررنا أن نوقع الخطوط العريضة للخطة رغم انتقاداته. استمر الاجتماع وطرح موضوع القيادة، وبدأ الحاضرون يناقشون صفات القائد الذي سيكون مسؤولا عن المجموعة.

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اقترح معظم الحاضرين أن أعين قائدا مؤقتا، لكنني لم أعتقد أنني الشخص المناسب للمهمة، وسبب ذلك أن القادة القدامى حتى أولئك الذين لا يشاركون في النهب لن يدعمونا. بل سيكونون أول الواقفين ضدنا. لذا من الأفضل اختيار شخص غير معروف، ولا يتبوأ مكانة عالية، وبالتالي ليست له أي علاقة سياسية سابقة مع أي من القادة. لذا، وبالاستناد إلى هذه الشروط، لم أعتبر نفسي مناسبا للمنصب.

عندها، قررنا تأجيل البحث في هذه المسألة حتى نكون قد بحثنا أكثر عن شخص يمتلك الصفات التي ذكرتها. فأرسلت مجموعات للقاء القادة المعروفين مثل المولوي عبد الصمد المولى، والملا محمد عمر، والمولى عبيد الله وعبد الغفار، والقائد الملا عبد الواحد. كنت جزءا من المجموعة التي ذهبت للقاء الملا عمر آخوند والملا عبيد الله لأنني اقترحتهما، بالنظر إلى قدرات كل منهما وصفات القيادة التي يمتلكانها.

مضيت برفقة الملا ستار والملا عطا محمد، حيث يقع منزل الملا محمد عمر آخوند. وكانت زوجته قد أنجبت صبيا وكان يومها يقيم تلاوة القرآن في منزله. وقد دعا أصدقاءه وأئمة الجامع فانضممنا إليهم، وتلونا بعضا من آيات القران، بعد ذلك صلينا وجلسنا لنأكل، حين رحل معظم الضيوف، ذهبنا إلى غرفة منفصلة، وأخبرنا الملا عن اجتماعاتنا السابقة في باشمول وعن مخططنا، وليكون قائدا مسؤولا عن تنفيذ المخطط. جلس يفكر لبعض الوقت ثم بقي صامتا قليلا، وهذه عادة من عاداته لم يغيرها قط، فهو يستمع دائما إلى الجميع بتركيز واحترام ولا يقاطع المتكلم أبدا. وبعد أن ينتهي من الإصغاء، يعطي جوابه بأفكار منظمة ومترابطة، أخيرا وافق على مخططنا، واعتبر أنه ضروري، لكنه رفض قبول منصب القائد، وتوجه بالسؤال إلي وإلى الملا ستار، لما لم نقبل هذا المنصب؟!، فشرحنا له الأسباب التي أدت بنا إلى الرفض، لكنه لم يبد مقتنعا بما قلنا. واعتبر أن هذه العملية خطيرة. وسألنا عن الضمانة التي سيملكها وبأن الرجال لن يتخلوا عنه إذا صعبت المهمة، فأكدنا له أن كل المشتركين مجاهدون حقيقيون وأن بعضهم من طالبان. بعد هذا الحوار، أخبرنا أن ثمة آخرين اقترحوا عليه مخططا مشابها، كان الحاج بشار يشاركنا الرأي ومستعد لدعمنا. قال لنا الملا محمد عمر: “سنبذل قصارى جهودنا”، فقد اعتبر أن من واجبنا معالجة مشكلات شعبنا قدر الإمكان، وندع الباقي لله، واستطرد قائلا: “في النهاية كل شيء يعتمد على الله. سأستشير بعض العلماء، ثم نرى ما سنفعله.

عقد الاجتماع التأسيسي بما سيعرف لاحقا بطالبان أواخر خريف عام 1994، وقد تجمع حوالي 40 أو 50 شخصا في المسجد الأبيض في سانجيسار. وتكلم خلال الاجتماع كل من المولى صاحب عبد الصمد، والملا محمد عمر آخوند، والملا عبد الستار، والملا شير محمد. وعين المولوي عبد الصمد أمير طالبان، والملا محمد عمر قائدا لها. وقد أقسم الجميع للملا محمد عمر على القرآن، بأن يقفوا إلى جانبه وأن يحاربوا الفساد والمجرمين. لم يتم وضع قوانين مكتوبة أو شعار أو اسم للحركة خلال الاجتماع. لكننا قررنا أن نتبع قانونا واحدا هو الشريعة. ونحارب الرذيلة ونشجع الفضيلة، ونقف ضد كل من يؤذي وطننا. بعيد الاجتماع، أقمنا حاجزا لنا على الطريق الرئيسية التي تصل بقندهار. وبدأنا تطبيق الشريعة في المنطقة المحيطة، كما أرسلنا مجموعات إلى القرى المجاورة لنعلم السكان من نكون. ولنجمع الخبز واللبن، وكانت هذه المهمة مسؤولية الملا المعصوم، وكان كثير من أفراد طالبان معروفين ومحترمين، لذا تحمس الناس للمساعدة.