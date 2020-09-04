شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. 5937 إصابة جديدة بـ «كورونا» و513 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس 5937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 616894 والوفيات 66329.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.