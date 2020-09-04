الكاظمي يستعين بقوات مكافحة الإرهاب لمواجهة الفساد بالعراق

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف.



وبحسب بيان صادر عن الكاظمي، فأن رئيس الحكومة أسند لجهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، التي تتألف من 3 أعضاء من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والنزاهة .

ويشكل الفساد أزمة أساسية في نهوض العراق طوال السنوات الماضية رغم حجم الثروات التي يمتلكها، كما تسببت عمليات إهدار المال العام وطرق غسيل الأموال في إفلاس موازنة العراق السنوية، والاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية .

ويرى مراقبون أن قرار الكاظمي الزج بجهاز مكافحة الإرهاب في واجهة التصدي لمنظومة الفساد، يعد بمثابة إعلان الصدام المباشر مع مليشيات السرقة والنهب التي عاثت في البلاد فسادا منذ 18 عاماً .