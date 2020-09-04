شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب التنمية المحلية سرعة إصدار قرار تخصيص لبناء مدرسة بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تأخر إصدار قرار التخصيص المدرسة للتعليم الأساسى بقرية ابراهيم باشا مركز سمالوط لمدة خمس سنوات على الرغم من توافر الأرض التى قام الأهالى بالتبرع، فى الوقت الذى يستوجب سرعة إنشاء مدرسة بهذه المنطقة لقبول الطلاب وفى نفس الوقت لحل أزمة زيادة الكثافة بشكل عام، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تأخر التخصيص يخالف توجهات الدولة فى هذه المرحلة لتطوير التعليم وإقامة مدارس بجميع القرى ذات الكثافة الطلابية العالية وتعد تلك القرية من القرى المحرومة التى لا يوجد بها مدارس فى مراحل التعليم المختلفة، مما ينعكس على المنظومة التعليمية الجديدة التى بدأت الوزارة فى تطبيقها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة البت فى طلبات التخصيص، خاصة وأن الغرض منها يكون فى إطار الصالح العام، وتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين، ومواجهة أزمة الكثافة التى تلقى بظلالها على المنظومة التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باستيعاب عدد أكبر من الطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية، بناءً على طلب أولياء الأمور المتقدمين للمدارس، فقد قررت الوزارة زيادة عدد الفصول لاستيعاب عدد أكبر من المتقدمين وذلك قبل بدء العام الدراسى العام الماضى.