اليوم.. مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية تقل 4600 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 44 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4600 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، امستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك)، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من (اسطنبول، أبوظبي، بغداد)، و4 رحلات استثنائية إلى كل من (كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة).

كما تسير الشركة 7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​