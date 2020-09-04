عدد الإصابات بكورونا في البرازيل يتجاوز 4 ملايين حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):
أظهرت بيانات الحكومة البرازيلية يوم الخميس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 4 ملايين شخصا.
وسجلت أكبر دولة وأكثرها اكتظاظًا بالسكان في أمريكا اللاتينية زيادة قدرها 43 الفا 773 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 4 ملايين و41 الفا و 638 حالة.
وتوفي 834 شخصا إضافيا بكوفيد -19 منذ يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124 ألفا و 614 حالة.
وسجلت الولايات المتحدة فقط عدد وفيات وإصابات أكثر من جميع دول العالم.
وتعد أمريكا اللاتينية حاليًا واحدة من البؤر الساخنة للإصابة بالفيروس على مستوى العالم .
ويرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي أصيب بالفيروس، بشكل مستمر القيود والتدابير الوقائية لأسباب اقتصادية.
ودعا بولسونارو يوم الخميس إلى إعادة فتح المزيد من المتاجر.
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