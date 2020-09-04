الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الشرقية – الغربية – البحيرة – الفيوم)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (الشرقية – الغربية - الفيوم)، و (3) أطنان لمحافظة (البحيرة). وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه وصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 459 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​