السبت.. قطع التيار الكهربائي عن قريتين بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل الخدمة عن المغذيات في قريتي العنانية والتوفيقية، يوم السبت المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات ورفع الكفاءة.

وأوضح القطاع، في بيان، أنه سيجرى فصل مغذيات خط العنانية بهندسة دمياط، وتتأثر المناطق التابعة لها بالفصل، من التاسعة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال، وعودة الخدمات.

ومن المقرر قطع التيار عن خط التوفيقية في الفترة نفسها.​