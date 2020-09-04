بعد توليه المسؤولية.. رئيس هيئة الثروة السمكية: 3 ملفات على رأس أولوياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بتكليف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس قسم علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الأولوية في خطة عمله لـ3 ملفات هي الاستزراع السمكي وتطوير البحيرات والمصايد السمكية، مشيرًا إلى تطابق تلك الرؤية مع رؤية مصر 2030 التي كان أحد المؤسسين لها.

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وأضاف مصيلحي، في تصريح خاص لمصراوي، أن الدولة ترغب في رفع نصيب الفرد المصري من الإنتاج السمكي للوصول للمعدل العالمي، لافتًا إلى أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% والتصدير أيضًا وهو ما سنعمل عليه.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن البروتين السمكي أحد أهم مكونات الغذاء للمواطن المصري، الذي يعد البديل الأفضل عن البروتين الحيواني "اللحوم"، مضيفًا: "أشكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي الثقة التي منحني إياها".

جدير بالذكر أن الدكتور صلاح مصلحي، كان يشغل منصب عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمي ويعد خبيرا بالاتحاد العربي للحفاظ على الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية.​