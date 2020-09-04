كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. اندلاع حريقين هائلين على الحدود الجزائرية الليبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع قبل قليل، حريقان هائلان في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، شمالي شرق الصحراء الجزائرية، قرب الحدود مع ليبيا، بسبب تسرب من أنبوبين بترول.

ورصدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، وتم تداولها على نطاق واسع.

وقال أحد الحسابات الذي نشر الفيديو، إنها "مشاهد من الحريقين الذين وقعا في أنبوبي نفط في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، على خط حاسي مسعود سكيكدة وحاسي مسعود بجاية".