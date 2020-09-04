شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: انقلاب سفينة «ماشية» .. وفقدان أكثر من 40 شخص والان نبدء بالتفاصيل

قال خفر السواحل الياباني اليوم الخميس إن أكثر من 40 من أفراد طاقم سفينة لشحن الماشية فُقدوا بعدما انقلبت السفينة التي كانت متجهة من نيوزيلندا إلى الصين في طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وتم إنقاذ عضو وحيد من أفراد طاقم السفينة (جلف لايفستوك 1) حتى الآن. وقال خفر السواحل إن ثلاث سفن وأربع طائرات واثنين من الغواصين يشاركون في البحث.

كانت السفينة (جلف لايفستوك 1) التي تحمل قرابة 6000 بقرة قد أرسلت نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان أمس الأربعاء وسط رياح قوية وأمواج عاتية جراء الإعصار مايساك.

وقال خفر السواحل الياباني إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين ليل الأربعاء. وقال مسؤول بخفر السواحل إنه لا يزال الوحيد الذي تم إنقاذه حتى الآن مع حلول المساء. وأضاف أنه تم انتشال بعض البقر النافق.

وقال خفر السواحل إن الطاقم كان يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا واثنين آخرين من أستراليا.

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وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أن إدفارودو قال إن أحد المحركات تعطل قبل أن تضرب موجة السفينة وتنقلب.

وأضاف أن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

وأظهرت صور من خفر السواحل شخصا مرتديا سترة نجاة يتم سحبه من البحر الهائج في الظلام.

وقالت الحكومة الفلبينية إنها تنسق عملية البحث مع خفر السواحل الياباني.

ووصل الإعصار مايساك إلى اليابسة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس مصحوبا برياح عاتية، وأدى لوفاة ما لا يقل عن شخصين في مدينة بوسان بجنوب البلاد. وفي الوقت نفسه، بدأ الإعصار هايشين يتشكل جنوبي اليابان ومن المتوقع أن يضرب الساحل الكوري يوم الأحد أو يوم الاثنين.