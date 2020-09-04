وزير الخارجية السعودي: فتح الحدود الدولية مع «التدابير» سينعش الاقتصاد

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الخميس)، أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية «سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، مما سيعيد الأمل للجميع في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا استثنائيا لوزراء الخارجية بدول مجموعة العشرين - عبر الاتصال المرئي- تعهدوا خلاله بتعزيز التعاون الدولي استجابة للجائحة.
وأشار الوزراء إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي، وناقشوا رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.
وأعربوا عن تعازيهم للخسائر الكبيرة في الأرواح والآثار المأساوية التي سببتها الجائحة، مشيدين بجهود العاملين في الصفوف الأمامية وتفانيهم لأجل الصحة والسلامة العامة.
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