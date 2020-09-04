شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يعلقون على فضيحة تمويل قطر لحزب الله: اقتلاع نظام تميم هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نشطاء عرب هجوما عنيفا ضد النظام القطرى بسبب معلومات تكشف عن التحركات القطرية في بلجيكا لاحتواء فضيحة التمويل القطرى لمنظمة حزب الله بالمال والسلاح، حيث نشرت وسائل إعلام غربية معلومات عن تحركات قادها سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن الخليفى بمساعدة شركة علاقات عامة بألمانيا لإخفاء حقيقة علاقة قطر بحزب الله المصنف كمنظمة إرهابية في العديد من دول الاتحاد الأوروبى.

وقال الناشط السعودى منذر آل شيخ المبارك في تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر:"تحركات سفير الدوحة في بلجيكا لإحتواء فضيحة قطر مع حزب الله ثم فضيحة العميل الألماني ومانشرته صحيفة Die Presse النمساوية تأكيد على أن من يدعو للصلح أو عودة العلاقات مع قطر لايريد خيرًا بالعرب وأحمق من يفرق قطر عن إيران أو تركيا.

Advertisements

في الوقت نفسه علق الاعلامى السعودى خالد الزعتر، قائلا:"الثورة ياشعب قطر وشرفاءها هي الحل لإقتلاع النظام الذي اعتاد النوم في أحضان التبعية الخارجية".

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصحفية الغربية أكدت أن سفير قطر قدم مبالغ مالية ضخمة لعميل استخباراتى المانى كان قد تمكن من جمع معلومات عن تمويل قطر لصفقة سلاح لصالح حزب الله.