شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات النهوض بقطاع النقل النهرى بخطة التنمية 2021 /20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية لعام 2021 /20 العديد من المحاور من أجل النهوض بقطاع النقل النهرى، وذلك لأهمية هذا القطاع وما سينعكس على قطاع النقل بشكل عام فى حال الاهتمام به بالصورة المطلوبة ودعم القطاع بصورة أفضل واستغلال كافة الموارد المتاحة فى هذا الصدد.

وفيما يلى نستعرض ما تهدف إليه خطة التنمية بشأن تطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحى من وتزويده بالشمندورات.

وكذا تطوير المجرى الملاحى بكل من الرياح البحيرى وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري.

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تطهير وتطوير المجرى الملاحى بفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط وذلك لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم الـمحافظات الواقعة على الـمجرى الـملاحي.

إنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة بلغت جملة الاستثمارات المقترحة للهيئة العامة للنقل النهرى بالعام المالى 2021/20مبلغ 300 مليون جنيه.

يذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال إن الوزارة تواجه قصورا فى النقل النهرى، كاشفا عن خطة طموحة لتطوير القطاع، من خلال تكريك وتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل والطرق الملاحية النهرية، وتطوير منظومة النقل النهرى فى القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات بالنيل.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه جار تنفيذ محطة حضارية للقطارات فى بشتيل، وتنفيذ 28 عمارة سكنية على شارع السودان، مشيرا إلى الحفاظ على خط أسوان إسكندرية وخط المناشى القبارى، مبينا أن قطارات الصعيد ستتوقف فى بشتيل ولن تذهب مرة أخرى إلى رمسيس لحل مشكلة التكدس فى المنطقة.