كورونا يصيب 13 نائبا بـ"الشيوخ الكولومبي" بعد جلسة عامة

الجمعة 4 سبتمبر 2020

أرشيفية

أعلن مجلس الشيوخ الكولومبي، الخميس، أن فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لما لا يقل عن 13 عضوا في المجلس جاءت إيجابية بعد جلسة عامة في مبنى البرلمان.



كما يشتبه في إصابة 5 آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم في انتظار نتائج الفحص.

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وتم إجراء الفحوص لأعضاء مجلس الشيوخ بعد أن ذهبوا إلى البرلمان للتصويت على اعتماد قاض ومفتش عام في 27 أغسطس/آب.

وعقد الكونجرس الكولومبي جلسات عبر الإنترنت في معظم الأحيان خلال الجائحة.

وقال مجلس الشيوخ إن الجلسة العامة انعقدت في ظل إجراءات سلامة صارمة، وإنه سينظر في كيفية تنظيم جلسات غير افتراضية في المستقبل.

وكولومبيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة هي، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، رابع أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً بالفيروس سواء من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات.

وفرضت السلطات في 25 مارس/آذار حجرا صحيا للحد من تفشي الوباء ولا سيما في العاصمة بوغوتا التي تسجل لوحدها ثلث الإصابات والوفيات.