ترامب يطالب إيران بإلغاء إعدام المصارع نافيد أفكاري

الجمعة 4 سبتمبر 2020

أرشيفية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري بعد أن ورد تقرير في محطة فوكس نيوز عن صدور حكم الإعدام عليه بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2018.

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وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير فوكس نيوز "إلى زعماء إيران.. سأقدر بشدة موقفكم إذا انقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق نافيد أفكاري، البالغ من العمر 27 عاما، في حين حكمت على شقيقه وحيد أفكاري بالسجن لمدة 54 عاما وستة أشهر و74 جلدة، والشقيق الثالث حبيب بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر و74 جلدة.

وأشارت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان إلى تقارير حقوقية أكدت تعرض الأخوين للتعذيب الشديد للإدلاء باعترافاتهما، لكن إيران تنفي ذلك.

وذكرت الوكالة أن السلطات اتهمت نافيد ووحيد، بقتل موظف حكومي لمشاركته في قمع المتظاهرين الإيرانيين، كما وجهت لهما تهما تتعلق بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الإيراني.