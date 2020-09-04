فرنسا وبريطانيا تسجلان أعدادا قياسية بالإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 4 سبتمبر 2020

أرشيفية

سجلت فرنسا أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية للمرة الثانية خلال يومين، لتقترب من الرقم القياسي الذي سجلته في 31 مارس وكان 7578.

وارتفع كذلك عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تطلب إدخالها المستشفى.

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وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 7157 إلى 300181. وكانت قد سجلت زيادة بواقع 7017 حالة الأربعاء.

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين أدخلوا العناية المركزة بسبب المرض مرة أخرى لليوم الخامس على التوالي بواقع 18 إلى 464.

في المقابل، سجلت بريطانيا 1735 حالة إصابة جديدة مؤكدة، حسب البيانات الحكومية التي نشرت الخميس، وذلك ارتفاعا من 1508 حالات قبل يوم واحد وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو.

وقالت الحكومة إن عدد الوفيات اليومية خلال 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس بلغ 13 وفاة.