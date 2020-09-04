شكرا لقرائتكم خبر عن قصف تركي جديد داخل أراضي العراققصف تركي جديد داخل أراضي العراق والان مع التفاصيل

الجمعة 4 سبتمبر 2020 أرشيفية قصفت طائرات حربيه تركية، منطقة هاوكورك في محافظة دهوك شمالي العراق.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية قبل قليل، نقلا عن مراسلها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف تركي جديد داخل أراضي العراققصف تركي جديد داخل أراضي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.