شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 عمال سقطوا من رافعة في ورشة للبناء بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن جهاز الدفاع المدني قوله إن وحداته تدخلت لإنتشال جثث ثلاث عمال أجانب توفوا بعد سقوطهم من رافعة كانت في الطابق 12 لورشة بناء بحي "خروبة" بضواحي مدينة مستغانم.
وتسبب الحادث في وفاة عاملين (36 و40 عاما) في موقع الحادث، بينما لفظ العامل الثالث (38 عاما) الذي كان في حالة حرجة أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات المدينة.
ولم يكشف عن جنسيات العمال، وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.
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