شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتخطى عتبة الـ 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 834 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى عدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة​​​, فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.

وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد- 19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.